51 yaşında koronaya yenildi

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Mehmet Duru, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, vefat eden personelleri Mehmet Duru (51) için taziye mesajı yayımladı.

Ebu Bekir Kayhan, ‘’Yıllarını Malatya futboluna hizmet ederek geçiren malzemeci ve çim bakımcısı olarak çalışan, daha sonrada İl Müdürlüğümüzde Sürekli İşçi kadrosunda Atletizm sahamızdan sorumlu personelimiz Mehmet Duru, Korona virüse yenik düşerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendim. Personelimiz Mehmet Duru'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm spor camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

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