Malatya'da otobüslerde Covid-19 dezenfektesi arttırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş (MOTAŞ) Covid 19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarının yanı sıra duraklar ve bilet satış gişelerinde de dezenfektan çalışmalarının arttırıldığı belirtildi.

Malatya’da toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını günlük olarak yaptıklarını belirten MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, insan yoğunluğunun fazla olduğu duraklarda ve bilet satış gişelerinde dezenfekte çalışmalarının sıklaştırıldığı söyledi.

Yakın zamanda aldıkları 20 otobüsle araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Erkoç, “Amacımız vatandaşımıza daha kaliteli daha konforlu hizmeti sunabilmek” şeklinde konuştu.

Salgın dolayısıyla araçları günlük olarak temizledikten sonra dezenfekte işlemlerini yaparak sefere sunduklarını belirten Erkoç, “Gerek trambüs araçlarımızda, gerekse otobüslerimizde her gün dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Yine duraklarımızda gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu

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