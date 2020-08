Gürkan Pötürgede inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremle sarsılan Pütürge ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir bürokratları ile birlikte Pütürge İlçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Gürkan, sorun ve talepleri dinledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin de eşlik ettiği Pütürge gezisinde ilk olarak Pazarcık Mahallesi ziyaret edildi. Ziyarette Pazarcık Mahalle Muhtarı Kasım Yarar ile vatandaşlarla sohbet edildi. Daha sonra Sakkuşağı Mahalle Muhtarı Yılmaz Akcakoç ve mahalle sakinleri ile bir araya gelindi. İnceleme gezisi programı kapsamında daha sonra Esencik ve Çukur mahalleleri ziyaret edildi. Esencik Mahalle Muhtarı Necmettin Toraman, Başkan Gürkan’la bir süre görüştü.

Programda hazır bulunan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın ile AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini söylediler.

Pütürge’de 200 kilometre asfalt çalışması planladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İlgilerinden dolayı Pütürgeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizim işimiz hizmettir. Projen nedir? dediklerinde, sosyal bütünleşme dedim. Birlik ve beraberlik olursa hizmet olur” dedi.



“Pandemi ve deprem sıkıntısına rağmen yatırımlar devam ediyor”

Malatya'da 5060 yılda yapılacakların sırayla yapıldığını söyleyen Gürkan, “Lisanslı depoculuk, alternatif yollar, fuarcılık merkezi gibi her şey yapılıyor, sorunlar bir bir çözülüyor. Vagon Onarım Fabrikası ve Yimpaş sorunları çözülüp faaliyete geçiyor. Yol asfaltla ilgili 85 tane şantiyemiz var, bunların 23’ü Pütürge’de. Malatya’nın tamamı olan 12 bin 300 kilometrekarenin birçok noktasında yol çalışması yapıyoruz. Biz, bin kilometre üzerinde yol çalışmasını bitirdik. Bu, Malatya ve Türkiye tarihinde rekordur. Pandemi ve deprem sıkıntısına rağmen hizmet ve yatırımlar devam ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla hareket ediyoruz. Çalışmanın, gayret etmenin önemini biliyor, adil ve adaletli olarak azimli bir şekilde çalışıyoruz. Pütürge’de hedeflerimiz arasındaki 20 kilometre grup yolu zorlu bir güzergâh ama onu da yapacağız. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleri ile her tarafta çalışıyoruz.Borç ödedik, yer satmadık, yer aldık. Samimi olursanız her türlü zorluğu aşarsınız. Halka hizmet hakka hizmettir diyorum. Güzel karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“208 konut bitmek üzere”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konuşmasında, “Kurulduğu ilk günden beri hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıkan Erdemliler Hareketi olarak AK Parti, ilk günkü aşkla, ilk günkü samimiyetle, ilk günkü tevazuyla hizmet siyaseti yapıyor, eser siyaseti yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye çaba sarf ediyor, Türkiye’yi kalkındırmak için, insanımıza, gencimize, iş ve aş bulmak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Tüfenkci, Pütürge depremine de işaret ederek, “Depremi hep beraber yaşadık ve Pütürge'de bu yaraları sarma noktasında olağanüstü çabaları gayretleri gösterdik. TOKİ konutlarının şu anda 208 tanesi bitmek üzere, köy projesi ihaleleri gerçekleştirildi. İnşallah onları da hızlı bir şekilde başlatacağız. Bir yandan kırsal mahallelerimizde koştururken bir yandan da yaralarımızı sarma noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Başkan Gürkan’ın 2 bin kilometre yol yapım talimatı verdiğini hatırlatan Tüfenkci, “Ben eminim bu 2 bin kilometre belki 3 bin kilometreye çıkacak sessiz sedasız. Diğer büyükşehir belediyeleri 6 yüzleri binleri konuşurken bu günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi binin üzerinde asfalt çalışması yapmış. Buradan söylüyorum, kendisine güvenerek söylüyorum 2 yıl sonra Allah'ın izniyle asfaltsız grup yollarımız kalmayacak. Bu çalışmalar sadece asfalt çalışması değil, ilçelerin gelişmesi bakımından, merkezle irtibatını sağlama bakımından önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız, hepimiz gayret gösterdik aldı ama yük Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde. Ellerinden geleni yapıyorlar” diye konuştu.

Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci ile beraberindekiler daha sonra Singir ve Aslankent mahallelerini de ziyaret ederek, burada da mahalle sakinleriyle görüşüp, sorunlarını dinlediler.

