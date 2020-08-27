Radyo ve Gramofon Müzesine yoğun ilgi

Malatya Radyo ve Gramofon Müzesine ziyaretçilerin ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin en büyük Radyo Gramofon Müzesi olma özelliğine sahip müzeyi bir yılda 60 bin kişi ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan müzede, el yapımı radyo, 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mikrofonlar ile tarih kokan gramofonlar bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türkiye’nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi’nin içerisinde 1890’lı yıllardan başlayarak, günümüze kadar süregelen birçok tarihi radyo, gramofon ve mikrofon sergileniyor.

Müze Sorumlusu Emre İnan, müzenin ziyaretçi sayısının her geçen gün daha da arttığını dikkat çekerek, bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında bir miktar azalma olduğunu ve ziyaretçilerin kurallara uygun bir şekilde içeri alındıklarını belirtti. İnan, “Türkiye'nin en büyük Radyo Gramofon Müzesi olma özelliğine sahiptir. En eskisi 1890’lı yıllara ait radyolardan tutun 1920'li yıllara ait salon tipi plak gramofonlar da müzemizde bulunmaktadır. Müzemiz Malatya mimarisine uygun bir şekilde 2 katlı Kerpiç ev üzerine inşa edilmiştir. İçerisinde siyasal köşemizin yanı sıra 1960 yıllarına ait olan Malatya’mızda ilk yayın yapan radyo cihazlarımızda yer almaktadır. 1920'li yıllara ait olan radyo köşemizde el yapımı radyolarımız da yer almaktadır. Ayrıca bu tarihi radyo, gramofon ve mikrofonları tamir etmek için Fehmi Usta isimli bir tamir atölyesine sahibiz” diye konuştu.

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