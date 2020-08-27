Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, ünlü sanatçı Sermiyan Midyat’ın başrolünü üstlendiği ‘Zalo’ isimli sinema filminin ekibini ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerinde ‘Zalo’ isimli sinema filminin ekibine Yeşilyurt’un yöresel yemekleri ikram edildi. Sanatçılar Yeşilyurt yöresel yemeklerine tam not verdi.

“Burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz”

Malatya’da kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade eden Ünlü Sanatçı Sermiyan Midyat, “‘Zalo’ isimli sinema filmimizin çekimleri için Malatya’da ve sizlerle bir araya olmaktan çok büyük memnuniyet duymaktayım. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’da büyük bir nezaket gösterip bizleri Yeşilyurt’ta misafir etti, kendilerine şahsım ve diğer ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’ta gerçekten güzel bir yer, bizlerde burada olmaktan mutlu olduk. Gösterilen misafirperverlikten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. .

‘Zalo’ isimli bir ağa ve kimsesiz üç gencin başından geçen trajikomik olayları ele alan ‘Zalo’ isimli sinema filminin bazı bölümleri, Yeşilyurt’ta çekilecek.

Yapımcı ve yönetmen koltuğunda Necati Aslan’ın oturduğu komedi filminin başrolünde Sermiyan Midyat oynarken, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Topcu, Aslı Balcı ve Halil Kumova gibi sanatçılarda film ekibinde yer alıyorlar.

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