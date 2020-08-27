Malatya’da bir köy karantinaya alındı

2 milyon 250 bin liralık sahte parfüm!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesi, Covid19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde, Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.