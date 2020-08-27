Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çayköy Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesi'nde, Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-27 18:31:41



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