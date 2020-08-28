Yeşilyurt Belediyespor yeni sezondan umutlu

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kızılcahamam kampı sürüyor. Transferde 14 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi güç kazanan Malatya ekibi, Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

15 günlük Kızılcahamam kampında güç depolayan turuncu yeşilliler, bu süreçte 1 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan

Teknik Direktör Alaattin Gülerce hazırlıklarının güzel bir ortamda sürdüğünü belirterek, "Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Önemli oyuncuları kadromuza kattık. Bu aşamadan sonra bu oyuncuların takım olmalarına yardımcı olacağız. Bu yolda emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. Kampımıza dahil edeceğimiz yeni oyuncularımız olabilir" diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde kadrosuna kattığı 14 futbolcuyla kadrosunu sil baştan yeniledi.

Yeşilyurt Belediyespor transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fatih Eren ve Talha Aldemir’i kadrosuna kattı.

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