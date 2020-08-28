Hava Ambulansı bir günde iki hastayı hastaneye yetiştirdi

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112 hava ambulansı Malatya’nın Darende ilçesinde bir günde iki hastayı hastaneye yetiştirdi.

Darende’de, Malatya merkezde konuşlu bulunan hava ambulansı, önce kalp krizi geçiren 87 yaşındaki Mustafa Çiçek'i bir saat sonra da solunum yetmezliği teşhisi konulan 57 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz için havalandı.

Hayati tehlikeleri bulunan hastalar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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