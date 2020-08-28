Yeşilyurt Belediyesi’nden vatandaş ve esnafa bayrak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıldönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılarak esnaflara, vatandaşlara ve 7’den 70’e herkese Türk Bayrağı hediye eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, ay yıldızlı bayrağın ilçenin her yerinde dalgalanması için Yeşilyurt’u karış karış gezerek Türk Bayrağı dağıttıklarını söyledi.



“İşyerlerini, balkonları ve camları Türk bayraklarıyla donatalım”

Şanlı Türk Bayrağının özgürlük ve bağımsızlık sembolü olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Öncelikle aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik edip kutlarken, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Yeşilyurt Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün ardından 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıldönümü dolayısıyla da esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza özgürlüğümüzün sembolü şanlı Türk Bayrağımızı hediye ediyoruz. Bizi biz yapan milli manevi değerlerimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımızdır. Uğrunda binlerce şehit verdiğimiz şanlı albayrağımız onurumuz ve namusumuzdur. O’na gösterilecek saygı, bu vatan için canını vermiş şehitlerimize saygıdır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, bu güzel vatanımızın simgesi şanlı bayrağımızı esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hediye ederek vatan ve bayrak sevgisini bir kez daha en güçlü bir şekilde haykırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın destekleriyle Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafını Türk Bayraklarıyla donatacağız. Esnaflarımız işyerlerine, vatandaşlarımızda balkonlarına ve camlarına şanlı bayrağımızı asarak 30 Ağustos Zafer Bayramını en güzel şekilde kutlayacağız” dedi.

Esnaflar ve vatandaşlarda, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

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