2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin metre rakımda su, yol ve asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin metre rakımda su, yol ve asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesinin dağlık alanlarında bulunan Üçgöze Mahallesi’nde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Oldukça yüksek kesimlerde yer alan mahalle, yol yapımı ile içme suyu hattı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Üçgöze Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Üçgözeliler, misafirlerini coşkulu bir şekilde karşıladı. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar kurban kesti.
Üçgöze Mahalle Muhtarı Osman Ercan, “5 Kilometrelik yolumuz topraktan asfalta geçirildi. Çok teşekkür ediyorum. Varolsunlar, Allah razı olsun. İçme suyumuzun isale hattı 2800 metre. O da Başkanımızın sayesinde yapılıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bu bölgede yaklaşık 40 kilometrelik bir grup yol çalışmasını yapıyoruz. Burası Üçgöze. Rafa yaklaşık 5 kilometre; tamamlamak üzereyiz. Salkonak, Öncü, Ortaköy ve Kozluk’ta çalışmamız devam ediyor. Yol tamamen elden çıktığı için yaklaşık bir aydır BSK çalışması yapıyoruz. Üzerine kaplama çalışması yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli uzun ömürlü bir yol yapıyoruz” şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hemşehrilerimizin beklentilerinin ihtiyaçlarının birer birer karşılandığını, giderildiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“13 ilçede çalışmalar yapılıyor”
1960 metre rakımda çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’nın her noktasında gerek asfalt şantiyemiz olsun gerek su kanalizasyon olsun gerek park bahçeler, çevre düzenleme, ulaştırma ile ilgili olsun yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 5 kilometresi Üçgöze’de olmak üzere toplamda 40 kilometrelik bir grup yolunu yapmaktayız. Arkadaşlarımız Pütürge’de, Arguvan’da, Hekimhan’da, Darende’de, Arapgir’de olsun, şehrimizin 13 ilçesinin 717 bölgesinin hepsinde yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah 2 yıl içerisinde bu altyapı hizmetlerini bitireceğiz. Çalışmalarımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Malatya geliştiğinde Türkiye gelişecek”
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Üçgöze’de bizlere çok güzel bir karşılama hazırlayan Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Kestiği kurbanlar kabul olsun inşallah” dedi.
Tüfenkci, “Tabi burası Yeşilyurt’un kırsal mahalleleri. Buralarda yapılan çalışmaları görünce gerçekten de göğsümüz kabardı. Özellikle şehirden tekrar kırsal mahallelere köylere dönme noktasında bu çalışmaların büyük bir faydası olacak. Yol medeniyet, su hayattır. Büyükşehir Belediyemizin gerek su çalışmaları gerek altyapı ve asfalt çalışmaları ile Üçgözemiz, Salkonağımız, Aşağıköyümüz, Ortaköyümüz daha yaşanılabilir hale geliyor. Bu esasında baktığımızda şehrimizi de rahatlatan şehrimizin gelişmesini sağlayan ve topyekün bakış açısıyla baktığımızda gerçekten büyük hizmetlerdir. Şu salgın ortamında olağanüstü bir gayretin ve olağanüstü bir kaynak oluşturmanın getirmiş olduğu çalışmalardır. Salgın sürecinde dünya genelinde bütün yatırımların kısıtlandığı bir dönemde bu yatırımların yapılması; bu bölgelerde 40 kilometrelik bir çalışma yapılması gerçekten göğsümüzü kabartmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, nasıl Türkiye’de yatırımları kısmadan, hız vererek devam ediyorsa, Türkiye’yi büyütme hedefleri noktasında bütün gayretini ortaya koyuyorsa Malatya'mızda da özellikle Malatya'nın büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti Teşkilatımız, Milletvekillerimiz olarak bütün gayretimizi gösteriyoruz. Biliyoruz ki Malatya geliştiğinde Türkiye gelişecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

81 ilden Malatya’ya gelen gençler umut verdi Güder, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER 81 ilden Malatya’ya gelen gençler umut verdi Güder, ...
Çiftlik Caddesinde asfalt sevinci
YEREL HABERLER Çiftlik Caddesinde asfalt sevinci
Yeşilyurt Belediyesi’nden vatandaş ve esnafa bayrak
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden vatandaş ve esnafa bayrak
Hava Ambulansı bir günde iki hastayı hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Hava Ambulansı bir günde iki hastayı hastaneye ...
AK Parti Arguvan teşkilatının hedefi büyük
YEREL HABERLER AK Parti Arguvan teşkilatının hedefi büyük
Türkiye’nin İslam dünyasındaki önemi vurgulandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin İslam dünyasındaki önemi vurgulandı
Girişimcilere online eğitim
YEREL HABERLER Girişimcilere online eğitim
Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 6 takviye yaparken, 7 futbolcuyla da ...
Yeşilyurt Belediyespor yeni sezondan umutlu
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor yeni sezondan umutlu
Malatya’da kaldırım işgaline yasak
YEREL HABERLER Malatya’da kaldırım işgaline yasak
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Malatya’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir köy karantinaya alındı
Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not
YEREL HABERLER Zalo ekibinden Yeşilyurt yemeklerine tam not
Radyo ve Gramofon Müzesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Radyo ve Gramofon Müzesine yoğun ilgi
Gürkan Pötürgede inceleme yaptı
YEREL HABERLER Gürkan Pötürgede inceleme yaptı
Malatya'da otobüslerde Covid-19 dezenfektesi arttırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da otobüslerde Covid-19 dezenfektesi ...
Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak
YEREL HABERLER Miletvekili Yıldız Malatyalı gençleri bulaşacak
Şehit ve gazi yakınları unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit ve gazi yakınları unutulmadı
Malatya’da 30 Ağustos’ta 2 program düzenlenecek
YEREL HABERLER Malatya’da 30 Ağustos’ta 2 program düzenlenecek
Taşkınlardan kaynaklı zararları engelleme toplantısı
YEREL HABERLER Taşkınlardan kaynaklı zararları engelleme toplantısı
Yeni Malatyaspor’a destek olmak için maske dağıttılar
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a destek olmak için maske dağıttılar
51 yaşında koronaya yenildi
YEREL HABERLER 51 yaşında koronaya yenildi
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço ...
Yeni Malatyaspor’da Tangocu esintisi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Tangocu esintisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X