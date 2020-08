81 ilden Malatya’ya gelen gençler umut verdi Güder, gençlerle buluştu

GENÇSAD tarafından düzenlenen 'Bölgesel Kalkınmaya Gençlik Katılım Zirvesi' programına Türkiye’nin 81 ilinden gençler katıldı.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç Stratejik Araştırmalar Derneği’nin (GENÇSAD) düzenlediği ‘Bölgesel Kalkınmaya Gençlik Katılım Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı. Gençliğin sorunlarının masaya yatırıldığı zirvede konuşan Güder, “Gençlerimizin hayalleri ve ümitleri, bize her daim yol gösterici olmaktadır” dedi.

GENÇSAD tarafından ‘Bölgesel Kalkınmaya Gençlik Katılım Zirvesi’ düzenlendi. 81 ilden gençlerin katıldığı zirvede, ağırlıklı olarak gençlerin sorunları masaya yatırıldı. Ramada Otel’de düzenlenen zirveye; AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Koçyiğit, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, GENÇSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Can ve çok sayıda genç katılımcı katıldı.



“Gençlerimiz fikirlerini beyan ettiler”

Projenin ana temasından bahsederek konuşmalarına başlayan GENÇSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Can, “Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak isteyen, Türkiye’nin geleceği için çaba gösteren ve Türkiye’nin kalkınma hedefleri ile ilgili fikirlerini beyan etmek isteyen gençleri böyle bir projede bir araya getirme düşüncesi projemizin ana temasıdır. Gençlerin düşüncelerinin farklı yaklaşımlarının dikkate alınması yine bu projenin Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan bölge eğitim toplantılarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer almıştır. Şüphesiz siyasette, dış politika da, ekonomide, savunmada, yerli ve milli teknolojide daha güçlü bir Türkiye olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda insan haklarında, mülteci haklarında, kadın haklarında, kalkınma hedeflerinde ciddi bir hizmet kat ederek dünyaya örnek tecdit bir ülke konumuna doğru ilerliyoruz. Gençlik hatları alanında da yine aynı örneği tecdit edici bir reform içerisine girebilecektir. Düzenlenen zirvenin güzel sonuçlar doğuracağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.



“Bölgemizin büyük ve önemli kısmını gençler oluşturuyor”

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, “20142023 yılları arasında yaptığımız bölge planımızın Cumhurbaşkanımızın onaylamasının ardından gençlerimiz tarafından farklı yöntemler kullanılarak incelenmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ajans tüm faaliyetlerini bölge planı içeriğinde geliştiriyor. Bizim bölgemizin büyük ve önemli kısmını gençler oluşturuyor. Ülkemizin de genç nüfusu fazla. Gençlerimizin planlama ile ilgili bölgesel gelişmeyle ilgili bir projeye dahil olmaları, bu kavramlarla ilgili çalışmalar yapmaları, bizim ajans olarak değer verdiğimiz bir proje ile paydaş olma anlamına geliyordu. Bölgesel gelişme ulusal anlamda her ülkenin kalkınma hedefleri oluyor. Rekabet etmek ve ulusal hedeflere ulaşmak için mutlaka farklı bölgelerinizin de aynı ölçüde gelişmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Ülkenin kalkınması için gerekli olan yatırımlar”

Eğitim alanında yapılan yatırımların ileriye dönük yatırımlar olduğunun altını çizen Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Koçyiğit, “Eğitim alanında yapılan yatırımlar aynen sağlık alanında olduğu gibi ileriye dönük yatırımlar. Bunlar gelecekte daha iyi nesillerin yetişmesi ve ülkenin kalkınması için gerekli olan yatırımlar. Bu bağlamda yapılan yatırımların hiçbir zaman boşa gitmediğini ve gitmeyeceğinin belirtmemiz gerekiyor. 2018 yılında Malatya’da ikinci bir Üniversite kuruldu. Çok genç bir üniversite. Malatya Turgut Özal üniversitesi bu süreçte Malatya ekonomisine, toplumsal yapısına katkılar da sağlamıştır” ifadelerini kullandı.





“Gençlerimizin fikirlerine büyük önem veriyoruz”

“Türkiye’mizde 81 ilimizden gelen kardeşlerimizin ortaya koyacağı fikirler, hayalleri ve ümitleri bizler için yol gösterici olacaktır” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya'mız yaşanabilir iller arasında Türkiye’de ilk sıralarda. Yerel yönetimlerin amacı; yapılan hizmetlerle kendi bölgesinde bulunan insanların hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak. Onların yaşam konforunu arttırmak. Diğer taraftan ise sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirmek zorundayız. Sosyal belediyeciliği alanında ihdas etmezseniz yerel hizmetin bir yönünü aksatmış olursunuz. Bir milletin kültürü yoksa o milletin geçmişi yoktur. Kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda bulunduğunuz yerdeki kültürü ayağa kaldırıp, açığa çıkararak bu kültürü diğer kültürlerle entegrasyonu etkileşimini sağlamamızda gerekiyor. Bunları yaparken de AK Partimizin katılımcı belediyecilik anlayışını ayrı bir yere koymak gerekiyor. Bugün burada Türkiye’mizde 81 ilimizden gelen kardeşlerimizin ortaya koyacağı fikirler, hayaller ve ümitler bizler için yol gösterici olacaktır. İşte bu yönüyle gençlerimizin fikirlerini çok çok önemsiyoruz“ şeklinde konuştu.



“Hiçbir yatırımdan kaçmadık, kaçmayacağız”

Battalgazi Belediyesi olarak gençlere büyük önem verdiklerini dile getiren Güder, “ Battalgazi belediyesi olarak gençlik adına kazandırdığımız veya kazandıracağımız projelerden kısaca bahsedeyim. Doğunun incisi konumunda olan sosyal yaşam merkezimizi, Battalgazi’mize kazandırdık.Orada gerek sanatsal gerekse de sportif olarak tüm gençlerimizin faydalanacağı imkanlar sunuyoruz. Gençlerin rahatlıkça kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve zaman geçireceği Millet kıraathaneleri oluşturduk. Gençlerimiz için Kütüphanelerimiz var. Engelli kardeşlerimizin yararlanacağı Engelsiz Yaşam Merkezi’miz var. Gençlerin sportif faaliyetlerden yararlanacağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi, Voleybol, Basketbol ve Halı saha projesi ve mini basketbol sahası projesini de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Sınava giren gençlerimize moral vermek adına Powerbank hediye ettik. Gençler için yapılacak hiçbir yatırımdan kaçmadık, kaçmayacağız” dedi.



“Dünyada artık gençlik kavramı çok değişmiş”

GENÇSAD’ın davetlisi olarak zirveye katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, “Biz, burada bölgesel kalkınma ve genç katılımından bahsediyorsak, gençler kim önce bunu anlamalıyız. Listeye baktığımda Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Malatya’dan katılımcıların olduğunu görünce çok heyecanlandım. Bölgesel kalkınmada bizim gençler olarak burada istişare kültürüyle, ortak akılla, birbirimizi çok daha dinleyerek, ülkemiz için çok daha ideal sonuçlara ulaşarak bunun uygulanması noktasında inisiyatif alınmasının çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tip buluşmalar çok değerli. Konuşmak çok değerlidir, paylaşmak çok değerlidir. Gerçekten akıl akıldan üstündür. Dolayısıyla ortak iyiyi, ortak doğruyu hep birlikte bulmamız gerek. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’da bir yerde bir konuşma gerçekleştirdiğinde gençlere dönüp soruyor. Kadınlarında her noktada önünü açan yine Cumhurbaşkanımız. Bu da aslında hiçbir başarının tesadüf olmadığını bize gösteriyor. Biz başkalarını dinledikçe, başkalarının güzel uygulamalarını benimsedikçe, ülkemizi çok çok daha ileriye götürmeye devam edeceğiz. Biz, çabamızı ve gayretimizi çok daha ileriye taşıyacağız. Bu noktada gençlerin de belli konularda inisiyatif alarak fikirlerini paylaşması bizi zenginleştirecek ve ileri götürecektir. Ben bu zirvenin çıktılarını da çok büyük bir heyecanla takip ediyor olacağım” İfadelerinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte gençliğin her daim bizim için parlayan bir yıldız olduğunu biliyoruz. Ama daha geriye Fatih Sultan Mehmet’e gittiğimizde İstanbul’u fetih ettiği zamanki yaşına baktığımızda biz neden gençlere önem vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Bir çağı açıp bir çağı kapatan 21 yaşındaki müjdelenmiş komutan Fatih Sultan Mehmet, bütün dünyaya şekil verdi ve bizlerin bu topraklarını vatanda bilmesine vesile oldu. Dolayısıyla umudumuz gençlik, sizlersiniz. Bugünün ve yarının teminatı sizlersiniz” diye konuştu.

