Malatya protokolünden 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü nedeniyle protokolü yayımladığı mesajla zafer bayramını kutladılar.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Bağımsızlığımızın simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlük için Kurtuluş Savaşı’nda canını feda eden tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“Mondros ve Sevr Anlaşmaları ile Anadolu’yu parçalamak isteyen işgalci güçlere karşı verilen mücadelenin fitili Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ateşlenmiş, tarihe unutulmaz bir şahlanış olarak kazınan 30 Ağustos 1922’de ise zaferle taçlanmıştır. Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inancıyla verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan gerçekten de büyük ve emsalsiz zaferlerden biridir. Yurdun dört bir yanından Ulusal Kurtuluş mücadelesine katılarak canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anmak, onların kazandığı bağımsızlığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek nesillerinde görevidir.

Çünkü 30 Ağustosta Türk milletinin istikrarlı, kararlı ve inançlı duruşu karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini anlayan işgal kuvvetleri, bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de hala Anadolu’yu parçalamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçsüz kılmak için ellerinden gelen her türlü oyunu oynamaya devam ediyorlar. Karadeniz’de doğalgaz bulmamız, Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarımız karşısında enerji alanında dışarıya olan bağlılığımızın artık sona ereceğini gören malum zihniyet, dün olduğu gibi bugün yine bir araya gelerek Türkiye’ye karşı birlik olmaya ve provokasyon oluşturmaya başlamışlardır. Ancak, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, milletimizin dirayeti, birlik ve beraberliğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar olmasını sağlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”



Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Milleti’nin şanlı tarihinin en önemli zaferlerinden olan Zafer Bayramı’nın önemine değindi.

30 Ağustos Zaferi’nin, verilen kurtuluş mücadelesinin büyük bir zaferle sona erip taçlandığı ve tarihe gömülmek istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğuşunun ispatı olan bir gün olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Şanlı tarihimizin en önemli mihenk taşlarından biri olan bu büyük zaferin 98’nci yıl dönümünün coşkusu ve heyecanını taşımaktayız. Bu Millet nice zaferlere imza atmış, tüm dünyaya Türk ulusunun büyüklüğünü göstermiştir. 30 Ağustos bu zaferlerin en önemlilerindendir. Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk Milleti’nin zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayan tüm milletlere örnek olmuştur. Aynı zamanda 30 Ağustos, tüm dünyaya bağımsızlığımızın sonsuza dek devam edeceğini ilan ettiğimiz, tarihe altın harflerle yazılmış bir zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 98’nci yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayram’ımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.



Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. Yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 30 Ağustos 1922, istiklal mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. Milletimiz türlü yokluğa, zorluğa ve imkansızlığa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiş, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bayrağına ve vatanına canı pahasına sahip çıkmıştır. İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulmuştur. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hâkim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. 30 Ağustos aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Tarihten silinmek istenen Türk milleti, ‘ya istiklal, ya ölüm’ diyerek, kazandığı bu zaferle sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Milli mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını kanları ve canları pahasına sağlayan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın ve silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.



Rektör Karabulut

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazandığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 98. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara, yokluklara ve yoksulluklara rağmen, her türlü sıkıntılara, en ümitsiz şartlara, büyük zorluklara ve fedakarlıklara katlanılarak kazanılan 30 Ağustos Zaferi; milletimizin ‘Ya İstiklal! Ya Ölüm!’ diyerek Anadolu’da ilelebet var olmak için verilen mücadelesinin destanıdır, dize getirilen emperyalizme karşı onurlu bir direnişin adıdır, bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. İstiklal ve istikbalimizin parolası 30 Ağustos Zaferini kazandıran birlik ve beraberlik ruhudur. İstiklal mücadelesinin bu ruhu hiçbir zaman toplumsal hafızamızda yok edilemeyecektir, nesilden nesile aktarılacaktır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu sorumluluğun farkındadır. Hem bizi biz yapan değerlerimizi koruyup yaşatacağız, hem de teknoloji ve bilimde yeni zaferleri, yeni keşifleri tarihe yazdırmanın gayreti ve hedefi ile hareket edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve bölünmezliği tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugünde her koşulda hayati önceliğimizdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizi işgal etmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen mücadele bunun en büyük örneğidir. Emperyalizmin ülkemize yönelik vesayet savaşın yürüten terör örgütleri hiçbir zaman başaramayacaktır. Büyük zaferlerimizin yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı ordumuzun kahraman askerlerini, dünden bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi camiası olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı gönülden kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.



Sadıkoğlu’nun mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiçbir zaman tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Zor şartlar altında kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığına ortak olan ecdadımızın inanç, cesaret, azim ve fedakarlığının genetik kodlarımızda mevcut olduğunu milletçe karşılaştığımız tüm zorluklarda hatırlamalıyız. İş dünyası olarak bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimize vefa ve minnet borcumuzu ödemek için, daha fazla üretmek ve daha fazla istihdam sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.