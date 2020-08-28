Başkan Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın merkez Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Çınar'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Çınar'ın tedavisine evinde başlandı. Başkan Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim Yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-28 21:10:54



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