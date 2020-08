İnce, Ankara toplantısını değerlendirdi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Ankara’da kendisinin de katıldığı toplantıda esnafların sorunlarının görüşüldüğünü belirterek, toplantısın son derece yararlı geçtiğini ve sorunları dile getirme imkanı bulduklarını bildirdi.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, yaptığı açıklamada, “Ankara’da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanımız Fevzi Apaydın başkanlığında, İstanbul,Ankara,İzmir,Konya,Antalya,Malatya,Mersin,Uşak,Akçabat Servis Araçları Esnaf Odaları Danışma Kurulu başkanlarımızla toplantı yapılarak servisçi esnaflarımızın acil sorunları ve çözüm önerilerimiz görüşüldü.

Toplantıda, sorun ve taleplerle alakalı, ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılmaktadır çalışmalarımız çözüm odaklı devam etmektedir. Öncelikle servisçi esnafımızın yanında olan TŞOF genel başkanımız Sayın Fevzi Apaydın’a şahsım ve esnaflarım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca servisçi esnaflarımız ilgili taleplerimizin bakanlıklara iletmemiz çözüm bulabilmemiz noktasında bizlere desteğini esirgemeyen her zaman zor günlerde yanımızda olan Malatya Milletvekilimiz Eski Ticaret ve Gümrük Bakanımız MKYK üyesi Sayın Bülent Tüfenkçi’ye Malatya Milletvekilimiz MKYK üyesi Öznur Çalık’a şahsım ve Türkiye’deki tüm şoför esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İnce, “Öncelikle yaklaşık 7 ay aracını kontağını açmayan evine ekmek götüremeyen ancak BAĞKUR ödemesi devam eden aracın sigortası muayenesini bandrollünü para ödemeleri devam eden esnafımız sıkıntılı dönemler geçirdi. Halen okullarla ilgili açılıp açılmayacağı yönündeki belirsizliklerin devam etmesi servisçi esnaflarımıza tek kuruş maddi destek verilmezken esnafımıza yaklaşık 850 TL maliyeti olan ne işe yarayacağı belli olmayan 1 günde verilen mesleki yeterlilik belgesi kimi kimleri zengin edecektir. Yetkililerden ricamız, 2020 2021 eğitim ve öğretim yılı belirsizliklerden dolayı ekonomik tedbirler almanız gerekiyor. Bizlerin bu pandemi ekonomik daralma ortamında ağır yüklerimizin kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mesut ince, “Servis yönetmenliğin 9/F maddesince servis şoförleri için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı zorunluluğu bulunması asla kabul edilemez.Çünkü servis şoförü Ulaştırma Bakanlığından alınan ücreti ödenen SRC belgesi mesleki yeterlilik belgelerine sahiptir. Beraberinde Milli Eğitim Müdürlüklerince Halk Eğitim Merkezlerince eğitime tabi tutulmaktadır. Ayrıca belediyelerce ve İçişleri Bakanlığınca düzenli eğitimler verilirken 1 gün içerinde 850 TL bedel ödeyerek verilecek mesleki yeterlilik belgesindeki amaç boş ve gereksiz ve anlamsızdır. Hiç bir servisçi esnafı bu parayı ödeyerek alması imkansızdır. Çünkü esnafımız işsizdir mağdurdur Türkiye’de 350 bin’e yakın servisçi esnafı olması birilerinin iştahını kabartmıştır. Ama artık yeter esnafın dayanacak direnecek gücü kalmadı. Taşımalı eğitim servislerinin kat sayı hesaplamaları yüzde 20 düşürülmesi asla kabul edilemez. Toprak köy yollarında karda kış demeden çalışan servisçi esnaflarımıza yapılan diretilen fiyatlarla hizmet edilmesi mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı yeniden fiyat düzenlemesi yapmalıdır. Okul servis yönetmenliğinde zorunlu denilen bazı maddelerin iptali ve değişik yapılması gereklidir. Her koltukta oturmaya duyarlı sensör çocukların hareketliliği koltuğa sıvı dökülmesi kısa devre yapacağı, yangına sebep vereceği gibi nedenlerden dolayı iptal edilmesini talep ediyoruz.

İç ve dış kamera ile kayıt cihazı NVR cihazlar yerine çok daha düşük maliyeti olan DVR olması gerektiği esnafa yüksek maliyeti olan bu uygulamaların iptal edilmesi zorunludur. Kamera ilgili bütün parça yurt dışında dolar geldiği esnafımız böylesi zor günlerde bu sistemleri maddi olarak alabilmesi imkansızdır. Biz servisçilerin yıllık kazandığı paramız bu sistemi maddi olarak almaya yetmemektedir. Biz evimize ekmek götürmenin derdine düşmüşken böylesi yüksek bedel ödenerek alınacak sistemlerin altında eziliriz” dedi.



Üç nokta emniyet kemeri zorunluluğu

Üç nokta emniyet kemeri zorunluluğu konusuna da temas eden ince,”Mevcut araçlardaki iki nokta emniyet kemeri yeterli olduğu üç nokta emniyet kemerindeki risk küçük çocuklarda boğulma riski taşımaktadır. Üç nokta emniyet kemerini mevcut araçlara takılması mümkün değildir. Bu uygulamanın mevcut servis araçlarda aranmaması üretim aşamasındaki sıfır araçlarda değişiklikler yapılarak zorunlu kılınmasının uygun olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Servis araçlarının yaş konusuna da işaret eden İnce, “Servis araç yaşlarının 12 yaştan 19 yaşa çıkarılması Türkiye’de hurda araç ilgili çıkarılan kanunda 2002 model araçlar hurdaya ayrılır hükmü yer almaktadır. Vatandaşın 2002 model aracı hurdaya ayırabiliyor o zaman servis araçlarında da 2002 model baz alınarak 19 yaşa çıkarılması yönünde yasal hiç bir engel bulunmamaktadır. Servisçi esnafı Türkiye’de bu ekonomik şartlarda ve böylesi işsiz kalınan bu ortamda araç değişikliği yapamaz. Servis araçlarının 400 bin TL olduğu böylesi yüksek bir bedeli ödeyebilmemiz imkansızdır. Ümit ediyorum ki Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizleri bu faiz lobilerine kurban etmeyecektir. Sayın bakanımız genel seçimler öncesinde servis araç yaş sorunlarımızı çözeceğini bizlere söz vermişti. Her zaman esnafın yanında olan bakanımız sesimizi duyacaktır. Derdimize çare olacağını düşünüyorum. 7 aydır aracını oto parklarda evinin önünde çürümeye terkedilmiş servis araçları esnafına karşılıksız hibe maddi destek verilmelidir. Bankalardaki mevcut krediler bir yıl faizsiz ertelenmelidir. Servis esnaflarına 100 bin TL Faizsiz kredi desteği verilmelidir esnaf açlıkla karşı karşıya bırakılmamalıdır. 16 Marttan bu yana faaliyeti olmayan işsiz bırakılan servisçi esnaflarımızın BAĞKUR ödemeleri Vergi ödemeleri yapılamamıştır. Servis esnaflarımıza BAĞKUR ve vergi ödemelerini 1 yıl ödemesiz ve beraberinde faizsiz 60 aya bölünerek ödeme kolaylıkları sağlanmalıdır” diye konuştu.

