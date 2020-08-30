Yeni Malatyaspor, Christian Cueva'yı transfer etti

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzaladı.

Sarı siyahlı kulüp transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-29 23:05:50



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