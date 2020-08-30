Başkan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Bay'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Bay'ın tedavisine başlandı. Başkan Hakan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-29 23:23:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.