Battalgazi Yeşilçam sosyal tesisleri 3 ay sonra hizmette

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesinde hayata geçirilen Yeşilçam Sosyal Tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Tesis Projesini 3 ay içinde vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirtti.

Battalgazi Belediyesi tarafından Haziran ayında temeli atılan ve yapımı devam eden Yeşilçam Sosyal Tesisleri Projesinde çalışmalar sürüyor. Günün modern şartlarına uygun ve yeşil alanın ön plana çıkarıldığı projenin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projenin 23 ay içerisinde tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. 4 bin metrekarelik açık alanı ve 550 metrekarelik restoran bölümüyle kısa süre içinde bölge halkının istifadesine sunulacak olan Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nin içerisinde Restoran, Çocuk Oyun Alanları, Oturma Alanları, Süs Havuzu, Yürüyüş Alanları ve Yeşil alanlar yer alacak.

Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi’nde hizmet verecek olan Yeşilçam Sosyal Tesislerinde, geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından örnekler ve alternatif lezzetleri de Malatyalılarla buluşturacak.



“Yeşilçam Caddesi gelişen bir caddemiz”

Çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ”Battalgazi Belediyemize ait projemizin devam eden çalışmaları incelemek üzere Yeşilçam Caddemize geldik. Burada arkadaşlarımız çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Malumunuz Tandoğan mahallemizde bulunan Yeşilçam caddesi, ilçemizin en gelişen caddelerinden bir tanesi. Son dönemlerde nüfus oranında bu bölgede ciddi şekilde artışlar görülüyor. Tabi nüfus artarken burada yaşayan insanlarımızın ihtiyaçları da büyüyor. Yeşilçam Caddesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak adına içerisinde Kafeteryası, Çocuk Oyun Alanları, Oturma Alanları ve Yeşil Alanları olacak olan bu güzel sosyal tesisimizi, 23 aylık zaman zarfı içinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

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