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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ, kurumsal memnuniyette önde

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen akademik ve idari personel memnuniyet göstergelerinde 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

MTÜ, kurumsal memnuniyette önde

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen akademik ve idari personel memnuniyet göstergelerinde 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.
YÖKAK 2019 Memnuniyet Anket sonucuna göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, hem akademik, hem de idari personel memnuniyet oranlarında 2 yıllık bir üniversite olmasına rağmen sıralamalarda önemli bir başarı sağladığı bildirildi. MTÜ, 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında ise memnuniyet oranı sıralamasında birinci oldu.
MTÜ tüm devlet üniversiteleri arasında “2019 yılı Akademik Personelin Memnuniyet Oranı” sıralamasında yüzde 79 ile 19. sırada yer alırken, “2019 yılı İdari Personelin Memnuniyet Oranı” sıralamasında ise yine yüzde 79 ile 13. sırada bulundu. MTÜ her iki memnuniyet sıralamasında 2018 yılında kurulan üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kurumsal memnuniyet başarısını değerlendirdi. Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde ekip ruhunun ve ekip çalışmasının ön planda olduğunu belirtti. Karabulut, “Üniversite olarak ikinci yılımızda aynı anda 4 yeni fakülteyi alt yapısı ile birlikte hazırlayıp toplam 13 yeni bölümünü öğrenci alma seviyesine getirilmesinde ekip ruhu ve ekip çalışmasının emeği var. Tüm ekibimi tebrik ediyorum. Covid19 sürecinde üniversitemiz kesintisiz eğitim sürecini gerçekleştirmiş ve öğrencilerine kendi kurumsal yazılımı ile uzaktan eğitim vererek mağdur etmemiştir. Uzaktan eğitim sistemimiz üzerinde öğrencilerimiz için anket düzenleme imkanı sağlanarak sunum etkin ve verimli olarak kullanılacak. Kalite Güvence çalışmalarının bir parçası olarak yürütülen anket çalışmalarında çoğunluğun görüşünü almak, katılımcı bir anlayış ile süreçleri yönetmek ve katılımcıların anlık geri bildirim verebilmesine imkan sağlamak adına geri bildirim mekanizmalarını dijital platforma taşıyan üniversitemiz tüm paydaşlarının günün her dakikasında görüş ve önerilerini bildirmelerine olanak sağlamaktadır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi eğitimöğretim çalışmalarının uluslararası standartlarda yürütülmesini garanti altına almak adına tüm programlarında akreditasyon çalışmalarını öncelikler arasına almıştır. Avrupa Yükseköğretim Alanı çalışmalarına tam uyum sağlayan üniversitemiz öğrenci ve personellerinin uluslararası çalışmalarına destek sağlamaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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