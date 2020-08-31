Yeşilyurt Belediyespor'da 15'inci tranfer

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Traferin hızlı takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Etimesgut Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Akın Akman'ı renklerine bağladı.

TFF 3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde 15. imzayı attırdı.

Kadrosunu sil baştan yenileyen Malatya temsilcisi Etimesgut Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Akın Akman'ı renklerine bağladı.

Bu arada TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kızılcahamam kampı sürüyor. Transferde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi güç kazanan Malatya ekibi Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarına devam ediyor.

15 günlük Kızılcahamam kampında güç depolayan turuncu yeşilliler, sezona güçlü başlamak istiyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde kadrosuna kattığı 15 futbolcuyla kadrosunu sil baştan yeniledi.

Yeşilyurt Belediyespor transferde, Ebubekir Yardım, Hakan Esa, Erçin Ilgaz, Mustafa Gürbüz, İlker Günaslan, Yasin Elmas, Emre Gemici, Gökhan Payal, Muhammed Enes Salik, Mücahit Çakır, Cihad Ateş, İsmail Cengiz, Fatih Eren, Akın Akman ve Talha Aldemir’i kadrosuna kattı.

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