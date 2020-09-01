BAL’ın yeni takımı Arguvan Belediyespor transfer çalışmalarına başladı

Yeni sezonda Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek Arguvan Belediyespor, teknik direktör arayışlarında sona geldi.

Takımın Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi teknik heyet ve transfer konularında yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

Bu sezon ki hedeflerinin kendi ayakları üzerinde duran dengeli bir kulüp oluşturmak olduğunu belirten Karakuş, “Yıllardır hedeflediğimiz Bölgesel Amatör Lig’e yükselerek önemli bir başarı elde ettik. Bu anlamada emeği geçen teknik heyetimize ve futbolcularımıza bir kez daha teşekkürlerimiz sunuyorum. Burada en büyük teşekkürü elbette ki Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş hak ediyor. İnşallah yeni sezon hedefimiz yeni yükseldiğimiz BAL’da ayakları yere sağlam basan dengeli bir kulüp olmak. Transferde hem teknik heyet konusunda, hem de futbolcu konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Teknik heyet belirleme adına büyük aşama kat ettik. Önümüzdeki günlerde yeni teknik adamımızı açıklayacağız. Arguvanlıların gurur duyacağı bir takım oluşturmak çabasındayız” diye konuştu.

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