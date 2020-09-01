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Malatya Şeker Fabrikasında pancar alım sezonu başladı Bu yıl 60 bin ton şeker üretilecek

İHA

Malatya Şeker Fabrikası'nın 20202021 pancar alım ve şeker üretim kampanyası düzenlenen törenle başladı. 539 bin ton pancar ekiminin beklendiği kampanya döneminde rekoltenin tam anlamıyla gerçekleşmesi durumunda 480 bin ton civarında pancar işlenerek 60 bin ton şeker üretilecek.

Malatya Şeker Fabrikasında pancar alım sezonu başladı Bu yıl 60 bin ton şeker üretilecek

Malatya Şeker Fabrikası’nın 20202021 pancar alım ve şeker üretim kampanyası düzenlenen törenle başladı. 539 bin ton pancar ekiminin beklendiği kampanya döneminde rekoltenin tam anlamıyla gerçekleşmesi durumunda 480 bin ton civarında pancar işlenerek 60 bin ton şeker üretilecek.
Fabrika içinde düzenlenen törene Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezler, Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Şerefhanlı, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Grup müdürü, birim müdürleri, çiftçiler, nakliyeciler, fabrika personelleri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Malatya şeker fabrikasının 1954 yılından itibaren ülke ekonomisine ve Malatya ekonomisine yüksek katma değer sağladığını ifade ederek,"Malumunuz olduğu üzere bu yıl pandemi dolayısıyla pancar alım açılış törenini sağlık nedenlerinden dolayı kısıtlı olarak gerçekleştirmek zorunda kaldık. Allah’tan bu salgının ülkemizden ve tüm dünyadan şifasını vermesini diliyorum. Sayın Genel Müdürüm, malumunuz olduğu üzere 2020 yılı kampanyası için fabrikamıza 539 bin ton kota verilmiş olup, bu kotamızı Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Malatya illerinde ekim yaptırarak, toplam bin 620 çiftçimiz ile 7 ilde pancar ekimini gerçekleştirdik. Bu yıl 480 bin ton pancar işleyerek, 60 bin ton kristal şeker üretmeyi hedeflemekteyiz" dedi.
Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise, Malatya Şeker Fabrikası olarak hiçbir sorun ve sıkıntının olmadığını tek sorunumuz geçici işçilerimizin kadro sorunu olduğunu belirterek, "Malatya Şeker Fabrikası 1956 yılından bu yana Malatya’ya ve bölgeye gerek oluşturduğu istihdam gerek oluşturduğu katma değerle bölgenin hem ekonomik yönden lokomotifi olmuştur hem sosyal yönde lokomotif olmuştur ve bölgenin en büyük kamu kurumudur. oluşturduğu katma değer, oluşturduğu istihdama bakacak olursak gerçekten bu kurumların çok elzem olduğunu ve bu kurumların yaşatılması gerektiğini, bu kurumların devlette kalması yönünde bizim yıllarca verdiğimiz mücadele de bugün geldiğimiz noktada özellikle bu pandemi sürecinde bu kurumların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördük. Bu pandemi sürecinde bir alkol söz konusu oldu. alkol stratejik bir ürün. Ve bunu Türk Şeker üretti. Türk Şeker bu işin imdadına yetişti. Bir alkol fabrikası da Malatya’da var. yıllar önce çevreye verdiği zarardan ve arıtım tesisinden dolayı kapatıldı Genel Müdürüm bunu da bir değerlendirmenizi istiyoruz. Açılırsa, bir yatırım yapılırsa buraya Türkiye ve Malatya ekonomisine de katkı sağlar. Özellikle pandemi süreci 56 yıl devam edecekmiş gibi görünüyor. bu da önemli bir unsur. İnsan sağlığı için gerekli bir kurum" şeklinde konuştu.
Fabrikanın 5060 bin ton pancar alımına kadar düştüğünü 3 defa kapatılma, 3 kere özelleştirme kararı verildi. Ama biz çalışanlar ve biz çalışanların temsilcileri olarak hiçbir zaman yılmadıklarını da ifade eden Murat, "Mücadelemizde asla taviz vermedik. Buradan Malatyalı siyasilere teşekkür ediyorum. Muhalefetin, iktidarın tamamı şeker fabrikası söz konusu olunca Malatya’da herkes tek yumruk oldu. Herkes bize destek verdi. Özellikle Malatya’nın mahalli basınına teşekkür ediyorum. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir sorunumuz olursa basın bizim çalışanlarımızdan çok bu kuruma sahip çıktı" ifadelerini kullandı.
En büyük sorunlarının geçici işçilerin kadro sorunu olduğunu da ifade eden Murat, "Malatya Şeker Fabrikası olarak hiçbir sorun ve sıkıntımı yok. Tek sorunumuz geçici işçilerimizin kadro sorunu. Bu insanlar 2530 yıl ömrünü ve gençliğini buraya verdiler. Bu kadroyu da analarının ak sütü gibi hak ettiler. Ama maalesef bu sorunu çözemedik. Ben inanıyorum ki, Genel Müdürüm bu müjdeli haberi de bize verir. İnşallah bu problem sizin döneminizde çözülür. Bu sorunun üzerine biraz daha giderseniz, bu işi çözersek biz Malatya Şeker Fabrikası olarak bu devlete, bu millete daha çok hizmete hazırız" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezler yaptığı konuşmasında Türkşeker’in, neredeyse bir asırdır kimliğinin parçası haline gelen değerlere gururla sahip çıktığını belirterek, "İnsanoğlunun vazgeçilmez temel besin maddelerinden olan şekeri, insan sağlığına uygun şartlarda ve çevreye duyarlı bir şekilde üretmekten ve vatandaşımızın tüketimine sunmaktan mutluluk duymaktadır. Yönetim kalitemiz ve toplumsal duyarlılığımız sayesinde tüm paydaşlar nezdinde Türkiye'nin en itibarlı markası olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi görev biliyoruz. Tarımda ve sanayide, ekonomi ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olan şeker pancarının tarlaya ekilmesinden, üretilen şekerin sofraya gelinceye kadar her aşamasında sağlıklı hammadde sağlıklı mamul anlayışıyla hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Şekerin, tarlaya atılan tohumdan, vatandaşımızın sofrasına kadar uzanan meşakkatli yolculuğunda emeğini koyan herkesin bu başarıda hissesi vardır, Bizlerin en temel görevi çiftçinin gelirini artırmak ve serbest piyasa ortamında mağdur olmalarının önüne geçmektir. Bu görev bilinciyle pancardan elde edilen geliri anırmak ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla 2020 yılında tüm fabrikalarımızda üretici pancarlarının bedele esas polar şeker varlığının yüzde 12'nin altında çıkması durumunda 'Bedele Esas Polar Şeker Varlığı Değerinin yüzde 12' olarak kabul edilmesi kararı alınmıştır. Hedefimiz, Türkşeker markasıyla, yerli ve milli sermayemizin gücü ve en büyük paydaşımız olan çiftçilerimizle birlikte Şirketimizin sektördeki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu hedeflerimizi hayata geçirirken ülke ekonomisine ve bölgesel gelişime katkıda bulunmak önceliğimizdir" dedi.
Türkşeker tarafından 2020 yılında bin 405 yerleşim biriminde, 38 bin 238 üretici tarafından 1 milyon 242 bin 72 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Sönmezler, "2020/21 üretim döneminde Türkşeker fabrikalarında 7 milyon 300 bin ton pancar işlenerek, 950 bin ton şeker Üretilmesi, bunun yanında yan ürün olarak da 320 bin ton melas, 2 milyon 200 bin ton yaş pancar posası elde edileceği tahmin edilmektedir. Sönmezler, Eskişehir Fabrikasının tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte etil alkol üretiminde yüzde 71 oranında artış sağlandığını kaydederek "Etil alkol üretimi ile kamu hastanelerimiz başta olmak üzere, kolonya ve dezenfektan sektörüne destek olmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 20202021 pancar alım ve şeker üretim kampanyasının açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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