Yeni Malatyaspor, taraftarın seçtiği formayı giyecek

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yeni sezonda giyilecek 3 formadan biri taraftar oylarıyla belirlendi.

20202021 futbol sezonu için giyeceği formaları geçtiğimiz günlerde büyük beğeni alan bir tanıtım filmiyle taraftarının beğenisine sunan sarısiyahlı kulüp, farklı bir uygulamaya giderek takımın giyeceği 3 formdan birini taraftar oylarıyla belirledi.

Anket sonucu düz kırmızı üzerine sarı fırça desenli forma birinci olurken, kulüp birinci olan formayı yeni sezon stoklarına aldıracağını açıkladı.

Ankette 9 bin dolayında oy kullanılırken, tercih edilen forma toplam oyların yüzde 60’ını aldı.

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