Yıldırım Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi kardeş şehir oldu

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi ile Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ‘Kardeş Şehir’ oldu.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısında gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Eylül ayı toplantısında alınacak kararların hayırlı olmasını temenni eden Başkanvekili Burhan Kılıç, “30 Ağustos 1922’de Türk milletinin azmi, inancı ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kurtuluş savaşımızın en büyük zaferinin kazanıldığı, 98’nci yılını büyük bir onur ve gururla kutladığımız Zafer Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca Cumhur ittifakı seçmeninin takdirleri ile seçildiği günden bu yana hizmet aşkı ile çalışan ve bu talihsiz hastalığın yoğun olduğu dönemde de Yeşilyurt’a hizmet için gecesini gündüzüne katan, ancak almış olduğu tedbirlere rağmen geçtiğimiz günlerde Covid19 testi pozitif çıkan, değerli belediye başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda Malatya’nın Abisi Meclis Başkanvekilimiz Sayın Naci Şavata’ya ve meclis üyelerimize de rabbimden acil şifalar diliyorum” dedi.

Bursa Yıldırım Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesinin ‘Kardeş Şehir’ olmasına yönelik gündem maddesini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt’ta 12 Ekim 2004 yılından önce yapılmış olup yapı ruhsatı olmayan binaların elektrik, su, telefon ve doğalgaz aboneliklerinin yapılması amacıyla ticari alanlardan 5 bin TL., konut alanlarından 2 bin TL. ve diğer alanlardan 3 bin TL. hizmet bedeli alınmasına yönelik teklif kabul edilirken, 12 Ekim 2004 yılından önce yapılmış binaların tespiti içinde Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde teknik personel ekibinin kurulmasını onayladı.

Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde vatandaşların hizmetine sunulan 29 parkın isim değişikliğine yönelik Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki dokuz maddenin ertelenmesine, 10 maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Eylül ayı çalışmalarını tamamladı.

Bu arada, Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısını 6 Ekim Salı günü saat 14:00’de Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.

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