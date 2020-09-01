Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

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Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başta Dilek Mahallesi olmak üzere, çeşitli mahallelerde başıboş sokak hayvanlarına yem dağıttı.

Yeşilyurt jandarma ekipleri, sokaktaki hayvanları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçe jandarma komutanlığına yeni atanan Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu’nun talimatlarıyla Jandarma ekipleri başta Dilek Mahallesi olmak üzere birçok mahallede hayvanlara yem ve su verdi.

Mahalle sakinleri jandarma ekiplerinin bu davranışlarını takdirle karşıladı.

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