119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi

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Malatya’da, 119 kaçak Covid19 hızlı test kiti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 2 şahsın yasadışı yollarla temin ettiği kaçak Covid19 hızlı test kitlerini piyasaya sürdükleri tespit edildi. şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramada toplam 119 adet kaçak Covid19 hızlı test kiti ele geçirildi.

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