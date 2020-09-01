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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahabiyye-i Kübra Medresesinde kazı çalışmalarına başlandı

İHA

Şahabiyye-i Kübra Medresesinde kazı çalışmalarına başlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan ile birlikte kazı çalışmalarının başladığı Şahabiyyei Kübra Medresesindeki çalışmaları yerinde inceledi.
İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyithan Tekin ile Battalgazi Mahalle Muhtarlarından Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın, Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, Toptaş Mahalle Muhtarı Mehmet Pekşen, Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen’de eşlik etti.

Muhtarlardan Başkan Gürkan’a teşekkür
Battalgazi Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın, Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, Toptaş Mahalle Muhtarı Mehmet Pekşen, Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Battalgazi’ye ve mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.
Muhtarlar, “Başkanımızın önceki yıllarda da Battalgazi’ye çok güzel hizmetleri olmuştu. Battalgazi’de bulunan tarihi mekânların restorasyonunun yapılarak yeniden gün yüzüne çıkarılması için büyük gayret ve çaba harcamıştı. Şahabiyyei Kübra Medresesinin de yeniden gün yüzüne çıkarılarak aslına döndürüleceği inancındayız. Sayın Başkanımıza yaptığı hizmetlerden ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

“Deprem sonrası 18 yapımızda hasar oluştu”
Şahabiyyei Kübra Medresesinin ihalesini yaptıklarını belirten Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, “Şahabiyyei Kübra Medresesinin ihalesini Temmuz ayında yaparak yer teslimini ilgili firmaya yaptık. Firmamız çalışmalarına başladı. 150 günlük bir ihale süreci var. Kazı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kazı çalışmalarının ardından gerekli projeleri hazırlayarak önümüzdeki yıllarda da ayağa kaldırılması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Deprem dolayısıyla Battalgazi de birçok yapımız hasar gördü. Bölgemizde 18 yapımızda hasar oluştu. Bunların ihale süreçlerini de hızlı bir şekilde gerçekleştirerek çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

“Ortak değerlerimize sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var”
Şahabiyyei Kübra Medresesindeki kazı çalışmalarının başladığını belirten Başkan Gürkan, “Medresenin bulunduğu alan içerisinde bulunan okulun kaldırılması noktasında önceki yıllarda çalışma yapmış ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde burada bulunan Anadolu lisesinin taşınması işlemini gerçekleştirmiştik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından bu alanda bulunan bazı arazilerin kamulaştırma işlemleri de gerçekleştirildi. Kamulaştırması tamamlanan bu arazi içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün aktarmış olduğu ödenek sonrasında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından bu alanda kazı çalışmaları başlatıldı.
Kazı çalışmaları sonrasında restorasyon projeleri çıkartılacak. İnşallah burası Şahabiyyei Kübra Medresesi diye tabir ettiğimiz Mevlana’nın, Sadreddin Konevi’nin İbnül Arabi’nin hocalık yaptığı bu yerde gerekli çalışmaları başlattık. Daha sonraki süreçte gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekse de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malatya’da bulunan tarihi eserlerin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 30 milyon lira ödenek aktarıldı. Şahabiyyei Kübra Medresesi için ise 800 bin lira kazı çalışması için ödenek ayrılmış durumdadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile Büyükşehir Belediyesi KUDEP koordineli bir şekilde çalışarak insanlığın ortak değeri olan kültürel varlıklarımızın ayağa kaldırılması noktasında üzerimize düşen sorumluluk ve görevleri yerine getireceğiz. Şu anda ayrıca Taşhoron Kilisesi restorasyon çalışmaları da devam etmektedir. Tarihimize sahip çıkarken tarihi eserlerimizi, kültür varlıklarımızı insanların ortak değeri olarak değerlendiriyoruz. Ortak değerlerimize sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüzün olduğunun bilincindeyiz. Bu çalışmaları yürüten herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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