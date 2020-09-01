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Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu

İHA

Yeni Malatyaspor sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu

Yeni Malatyaspor sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.
28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarısiyahlı renklere bağladı. Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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