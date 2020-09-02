ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek proje belirlendi

Malatya Bilim ve Sanayi Merkezi öğrencisi Feridun Balaban ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek.



Geçtiğimiz Temmuz ayında TÜBİTAK 51. Lise öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasında fizik alanında Türkiye 1'incisi seçilen Malatya Bilim ve Sanayi Merkezi öğrencisi Feridun Balaban'ın hazırladığı danışmanlığını kimya öğretmeni Savaş Zafer Güler'in yaptığı ve DSSC panellerinde, indiyum kalay oksit ile flor kalay oksit kaplamalarının karıştırılması ve farklı organik boyalarla verim artırımı" adlı proje TÜBİTAK tarafından ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek projelerden biri olarak belirlendi.



2021 yılının mayıs ayında online olarak yapılması planlanan ABD'de düzenlenen ve öğrenci yarışmalarının oskar'ı olarak nitelendirilen ISEF (Intel International Science and Engineering Fair Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) 1950 yılından beri ABD'nin farklı şehirlerinde düzenlenmektedir. Her yıl 75'ten fazla ülkeden yaklaşık bin 800 öğrencinin 22 kategoride yarıştığı dünyanın en büyük ortaöğretim düzeyi proje yarışması olarak bilinen ISEF'te derece alanlara toplam 5 milyon dolar ödül dağıtılıyor.



Ayrıca, ISEF Proje yarışmasında derece alan öğrenciler üniversiteye sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirme hakkı elde edecek.

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