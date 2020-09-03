Zabıtalarda sosyal haklar beklentisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıtalarda sosyal haklar beklentisi

İHA

Zabıtalarda sosyal haklar beklentisi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla, Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı’yı ziyaret etti.
Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yasanın meclisten çıkmasıyla birlikte hem sosyal haklar hem de çalışma koşulları noktasında zabıtalarımız daha iyi bir noktaya gelmiş olacaklar. İnşallah ileriki süreçte hem arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirme adına hem de hizmetlerimizi daha üst düzeye çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
“194. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”
Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle müdürlüğümüzde görevli olan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü. Canı yürekten haftalarını kutluyoruz. Bu ağır koşullarda çalıştıkları için arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şehirlerin bir düzeni olmalı. Bu düzenin sağlayan kolluk kuvvetlerinin başında da zabıtalar geliyor. Çok zor şartlarda görev yapıyorlar. İnsanların tertip ve düzenini sağlamak, insanların alışılmış olan alışkanlıklarını ortadan kaldırmak kolay bir durum değil. Özellikle Battalgazi’mizde nüfusumuzun yoğun olduğu gündüz zamanlarında zabıtalarımızın yükü artıyor” şeklinde konuştu.

“Zor şartlar altında görevlerini gerçekleştiriyor”
Zabıtaların zor şartlar altında görevlerini sürdürdüklerini ve konuyla ilgili düzenlemenin de kısa sürede meclise geleceğinin altını çizen Güder, “Yaptığımız gözlemlerde arkadaşlarımız güzel çalışmalar sergiliyorlar. Yerel yönetimlerden sorumlu Başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede Büyükşehirlerde ki ve merkez ilçelerde görev yapan Zabıta ve mezarlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirmiştik. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu toplantı da bu konu dile getirildi. Eksik hissedilen noktalarda iyileştirme yapılacağı müjdesi verildi. Bu süreç içerisinde inşallah zabıtaların beklenen yetkileri meclisimize gelir. Malatya Büyükşehir Belediye’miz de 180 civarında zabıta varken, Battalgazi Belediye’miz de bu sayı 40 civarındadır. 40 zabıta ile şehre yön vermek kolay bir şey değil. Bu süreç içerisinde zabıtanın Büyükşehir’e devredilmesi veya merkez ilçelere devredilmesi noktasında alınacak bir karar ile bu sorunlar hallolacaktır. Farklı birimlerde çalışan arkadaşlarımız hafta sonu tatillerini ve mesailerinin gerekliliğini yerine getirirken, zabıtalarımız mesai kavramından biraz dışında kalıyorlar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Tasrif etmediğimiz kavga ve dövüşlü ortamlarla yüz yüze kalıyorlar. Hatırlayacağınız üzere bir kaç ay öncede Battalgazi bölgemiz de olumsuz bir olay yaşanmıştı. Yasanın meclisten çıkmasıyla birlikte hem sosyal haklar hem de çalışma koşulları noktasında zabıtalarımız daha iyi bir noktaya gelmiş olacaklar. İnşallah ileri ki süreçte hem arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirme adına hem de hizmetlerimizi daha üst düzeye çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zabıta Müdürümüz başta olmak üzere tüm zabıtalarımızın haftasını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okullarda Covid-19 çalışmasında titizlik istendi
YEREL HABERLER Okullarda Covid-19 çalışmasında titizlik istendi
Güvercin hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Güvercin hırsızı yakalandı
AK Parti Arguvan’da Halk Günü başlattı
YEREL HABERLER AK Parti Arguvan’da Halk Günü başlattı
Malatya'da düğünlere Kovid-19 kısıtlaması
YEREL HABERLER Malatya'da düğünlere Kovid-19 kısıtlaması
Malatya’da İHA kullanılarak harita üretiliyor
YEREL HABERLER Malatya’da İHA kullanılarak harita üretiliyor
Covid - 19 iyi örnekler üzerine toplantı programı
YEREL HABERLER Covid - 19 iyi örnekler üzerine toplantı programı
Başkan Gürkan'dan Cami inşaatında inceleme
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan Cami inşaatında inceleme
Vali Baruş’tan yeni adli yıl ziyareti
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan yeni adli yıl ziyareti
Battalgazi belediyesi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumu yapıldı
YEREL HABERLER Battalgazi belediyesi Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1. ...
ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek proje belirlendi
YEREL HABERLER ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek proje belirlendi
Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Yeşilyurt Belediyespor’da kamp değerlendirmesi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da kamp değerlendirmesi
Yeni Malatyaspor’dan transferde heyecanlandıran isimler
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan transferde heyecanlandıran ...
Zabıta Teşkilatı 194 yaşını kutluyor
YEREL HABERLER Zabıta Teşkilatı 194 yaşını kutluyor
Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu
Sadıkoğlu, medikal sektörünün sıkıntısını gündeme getirdi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, medikal sektörünün sıkıntısını gündeme ...
Yangında zehirlenen kadın öldü
YEREL HABERLER Yangında zehirlenen kadın öldü
Polisten motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Polisten motosiklet denetimi
Şahabiyye-i Kübra Medresesinde kazı çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Şahabiyye-i Kübra Medresesinde kazı çalışmalarına ...
Malatya Büyükşehir’den işaret levhaları uyarısı Levhalara vandalizm
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den işaret levhaları ...
Gürkan’dan yeni adli yıl ziyareti
YEREL HABERLER Gürkan’dan yeni adli yıl ziyareti
119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi
YEREL HABERLER 119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi
Malatya'da torbacı operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu: 14 gözaltı
Jandarmadan hayvanlara şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X