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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir Trafik yeni yerinde

İHA

Malatya Büyükşehir Trafik yeni yerinde

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü daha etkin faaliyet gösterebilmek için yeni yerine taşındı.
Bin 200 metrekare açık alan 4 bin metrekare de kapalı alandan oluşan yeni yerde Trafik Müdürlüğü birimleri bir araya getirilerek daha kaliteli hizmet sunulmasına imkan sağlandı.
Yeşilyurt İlçesi Bentbaşı Mahallesi Özgür Sokak’taki Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve daha önce Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kullanılan alan, Park Bahçeler Dairesinin yeni yerine taşınması sonrası Ulaşım Hizmetleri Dairesine tahsis edildi. Toplamda bin 800 metrekarelik alanın yaklaşık 600 metrekaresine depo yapıldı. Fen İşleri Dairesi bünyesindeki mevcut malzemelerin değerlendirilerek yapımı sağlanan depo, 4 bin 200 metreküplük kapalı alana sahip bulunuyor. Depo, trafik işaret levhaları gibi ulaşım hizmetlerinde kullanılan malzemeler için kullanılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, Trafik Şube Müdürlüğünün yeni yeri hakkında bilgiler vererek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları ile Belediye üst yönetimimizin takdiriyle yer seçimi yapıldı. Plan ve proje çalışmalarının tamamlanmasıyla düzenleme ve yapım çalışmaları gerçekleştirildi. Depomuzun yapımında kullanılan malzemeler, daha önce başka yerlerde kullanılmış olan ve Fen İşleri Dairemiz bünyesindeki atıl malzemelerdir. Bu malzemeleri değerlendirdik ve tasarruflu bir şekilde depomuz yapılmış oldu. Bu depo, şehrimiz adına Ulaşım Hizmetleri Dairemiz adına fevkalade güzel bir çalışma oldu” açıklamasında bulundu.
Trafik Şube Müdürlüğünün yeni yerinin düzenlenmesi ve eklentilerinin yapılmasında personellerinin özveriyle çalıştığını anlatan Özer, “Emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimiz adına güzel hizmetler yapmak kolay olsun” dedi.
Özer, Trafik Şube Müdürlüğü’nün yeni yerinde deponun ile birlikte idari bina ve ihtiyaç duyulan birimlerle ilgili çeşitli eklentilerin yanı sıra uygulama alanı da olduğunu kaydetti. Trafik çizgilerinin boyadan oluşması dolayısıyla erken yıpranmaların önüne geçmek için İnönü Üniversitesindeki akademisyenlerden destek aldıklarını kaydeden Özer, “Yol çizgilerinin daha dayanıklı olmaları için üniversiteden ilgili hocalarımızla istişareler yapıyoruz. İstişareler sonucu farklı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ana caddelerde yol çizgilerini çizmeden önce buradaki sahamızda örnek uygulamalar yapıyoruz. Denemelerden sonra yollarda uygulamaya geçiliyor” bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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