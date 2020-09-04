Keneviri korumak için iki pitbull köpek beslediler

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Malatya’da kaçak kenevir eken şahısların, keneviri korumak için iki pitbull cinsi köpek besledikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, Aşağıulupınar Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin evine ve bahçesine düzenlenen operasyonda 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, şüphelilerin keneviri korumak için iki pitbull cinsi köpek besledikleri belirlendi.

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