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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantin'da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor

İHA

Karantin'da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor

Korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina sürecini evinde sürdüren Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor.
Çınar, “Tedavi sürecimiz çok iyi ilerliyor, moralimiz yüksek. COVİD19, hemşehrilerimize hizmet aşkımızı engelleyemez" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çayırköy Mahallesinde gerçekleşen yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını telekonferans yöntemiyle takip ederken, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen’den detaylı bilgiler aldı.
Görüntülü bilgi akışı sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “Başkanım öncelikle sizlere ve ailenize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tedavi döneminizin güzel geçmesi hepimizi mutlu etmektedir. İnşallah Cenabı Allah’ın yardımıyla sağlığınıza yeniden kavuşup, aramıza döneceğiniz günü bekliyoruz. Sizin talimatlarını doğrultusunda Yeşilyurt’un her noktasında devam eden hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Bugünde Çayırköy mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin yol yenileme ve açma çalışmalarını takip ediyoruz. Burada yaklaşık toplam 7 km’lik yolumuzda sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Burada bulunan herkesin size selam ve saygılarını iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Zor günler geride kalacak, yine görüşeceğiz”
Rahatsızlığı döneminde aldığı destek ve dualardan dolayı herkese teşekkürlerini gönderen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizi güçlü kılan en zor zamanımızda sevdiklerimizin ve dostlarımızın yanımızda olmaları ve desteklerini esirgememeleridir. İnşallah bu zor günler geride kalacak ve en yakın zamanda yeniden görüşeceğiz. Tedavi sürecimiz gayet iyi gidiyor, ilaçlarımızı kullanıyoruz, doktorlarımızın tavsiyelerini yerine getiriyoruz. Bu dönemde telefon açarak ya da mesaj gönderip dua ve destekleriyle bize moral aşılayan herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum ” ifadelerini kullandı.

“Her türlü şart ve durumda hemşehrilerimizin emrindeyiz”
Yeşilyurt’ta başlattıkları hizmet seferberliğinin aksamadan devam ettiğini sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya’nın batıya açılan penceresi olup, bizim sevdamız ve aşkımız olan Yeşilyurt’ta hizmetler asla durmaz, yatırımlarımız planladığımız doğrultuda hız kesmeden devam etmektedir. Çalışmaları telekonferans yöntemiyle yaptığımız koordinasyon görüşmelerimizde Başkan Yardımcılarımızla değerlendiriyoruz, devam eden hizmetleri yakından takip ediyorum. İlçemizin muhtelif bölgelerindeki hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi noktasında büyük bir gayret ve samimiyetle çalışan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok güçlü bir aileyiz, bu ailenin bir parçası olmaktan her zaman onur duymaktayım. Rahatsızlığımız döneminde eksikliğimizi hissettirmeden büyük bir görev aşkı ve bilinciyle Yeşilyurt’umuza hizmet eden tüm personellerimize selamlarımı iletiyorum. Yaşanılan olumsuzluklar ve sıkıntılara rağmen bizler sahayı asla terk etmedik, planlamış olduğumuz, tespit ettiğimiz ne kadar yol varsa toparlayıp tamamlayacağız. Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve nezih yollarda yolculuk yapması adına gayretlerimizi artırarak ulaşım ağımızı genişleteceğiz. Bizler her türlü şart ve durumda hemşehrilerimizin emrindeyiz. Korona virüs, Yeşilyurt’umuza ve kıymetli hemşehrilerimize duyduğumuz hizmet aşkımızı asla engelleyemez. Ekiplerimiz Çayırköy mahallemizde toplamda 7 km’lik olan yolun 1,5 km’sini tamamladılar, kalan kısımları da en kısa sürede toparlayarak hizmete sunacaklar. Şu anda Çayırköy başta olmak üzere muhtelif bölgelerde ilçemizin güzelleşmesi, dönüşümü ve değişimi adına devam eden çalışmalarda alın teri döken, emek sarf eden, başarılı hizmetlerine her gün bir yenisini daha ekleyen tüm ekiplerimize başarılar diliyorum. Gelecek günlerimiz geçmişten daha güzel olacaktır. İlçemizin her türlü sorununu çözecek güce ve kapasiteye sahibiz, ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah bu tür çalışmalar neticesinde yaşam standardımız yükselecek ve çok daha güzel bir ilçe olacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Tedbirlere uyalım, Covid19 zor bir hastalık”
Konuşmasının sonunda vatandaşlara sosyal izolasyon kurallarına uymaları noktasında çağrıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Korona virüsün insana nerede bulaşacağı belli olmuyor, bunun için hepimizin daha dikkatli olmamız gereken hassas bir süreçten geçmekteyiz. Temizlik, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst seviyede dikkat etmeliyiz ve kuralları yerine getirmeliyiz. Hastalığı yaşayan bilir, gerçekten çok zor. Tüm hemşerilerimizden ricamız; Malatya’da vaka artışlarının önüne geçmek için hastalığı ciddiye alalım, rehavetten uzak duralım, bana bir şey olmaz demeyelim, tedbirlere uyalım ve maskemizi sürekli takalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Buradan sağlığımızı emanet ettiğimiz Kahraman Sağlık Ordumuzun her bir çalışanına da ayrıca saygılarımı iletiyorum. Korona virüs rahatsızlığından dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi süreçleri devam edenlere ise Rabbimden acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Sağlığınıza kavuşup bir an önce aramıza dönmenizi bekliyoruz”
Çayırköy Mahalle Muhtarı Müslüm Özdemir ise, “Başkanım size ve ailenize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar dilerim. Sizleri bir an önce sağlığınıza kavuşup aramıza dönmenizi bekliyoruz. Hizmetlerden dolayı şahsınız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum, yollarımız biterse mahallemizin ulaşım sorununun büyük bir kısmı giderilmiş olacaktır. Mahalle sakinlerinin de size selamları var. İyi ki varsınız, iyi ki Yeşilyurt’luyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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