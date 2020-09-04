Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı

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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un 17 Ağustos’ta başladığı Bolu Abant kampını noktalayarak 3 günlük izne ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta Malatya'da başlayan ve 17 Ağustos'ta Bolu Abant'ta kampa devan eden Yeni Malatyaspor, yaptığı son çalışmayla kampını noktaladı.

Kampta fiziki olarak güçlenmenin yanı sıra, transfer ettiği futbolcularla da kadrosunu güçlendiren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 6 yeni isme de imza attırdı.

Sarısiyahlılar defans oyuncusu Murat Akça, Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, Kosovalı golcü Jetmir Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci Herrera'yı kadrosuna kattı.

Kampın ardından 2 gün izne ayrılan Yeni Malatyaspor, 7 Eylül Pazartesi günü Malatya'da tekrar toplanacak.

Yeni Malatyaspor, Malatya'daki hazırlıkların ardından sezonun ilk maçı olan Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gidecek.

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