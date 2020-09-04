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Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor Özcan’dan kayısıda profesyonel döneme geçiş vurgusu

İHA

Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor Özcan’dan kayısıda profesyonel döneme geçiş vurgusu

Malatya’da tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenen ve 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nda incelemelerde bulundu.
"Kayısıda profesyonel döneme geçiş vurgusu"
Burada açıklamalarda bulunan MTB Başkanı Ramazan Özcan, Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun üreticinin kullanacağı hale geldiğini belirterek, “Şuan da dört tane ana depodan bir tanesindeyiz. Burası tamamen soğuk hava ile ürünün korunması ve aynı nem de kalması amacıyla donatılmış bir depomuz. Bask diye adlandırdığımız beş yüz kiloluk, bin beş yüz kasa ile donatılmış tamamen raflarda ürünlerin hiçbir karışıklığa sebep vermeden kime ait olduğu hangi bölümde olduğu kükürt ve nemin ölçüldüğü bütün analizleri yapıldıktan sonra bu depolarda muhafaza edilecektir. Bu işlemlerden sonra Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi ile Ticaret Borsası’nın satış salonlarında internet üzerinde satış işlemleri başlayacak. Kayısı da artık amatör ruhtan profesyonel bir döneme geçiş başlayacak” şeklinde konuştu.
Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sistemi taçlandırıp üreticiyi de koruyacak en önemli güç olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım müdahaleleri kararı ile lisanslı depoculukla beraber kuru kayısı da yeni bir dönem başlayacağını vurgulayarak, “Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’nın bu yatırımlara çok hızlı kavuşması gerekiyordu. Gerekli girişimler sonucunda kayısıya gereken değer verilerek hak ettiği yere gelmeye başladı. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de Malatya’mız kayısıdan ekonomik anlamda 500 milyon dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla yürüyecektir. Malatya ekonomisi için önemli olan kayısıya verilen destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, TOBB Başkanımıza, milletvekillerimize ve TMO Genel Müdürümüze üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Ahmet Çakır ise, Malatya’nın ihtiyacı olan Lisanslı Kuru Kayısı Depoculuğunun kısa süre içerisinde hayata geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun hızlı bir şekilde hayata geçmesi de çok önemliydi. Bu kadar büyük bir tesisin hızlı bir şekilde hizmete sunulmasından dolayı Borsa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayısıya olan destek ve güvenin geldiği, ürünün ne kadar çok olursa olsun saklama koşullarının yeterli altyapıya kavuşması hiçbir zaman değer kaybetmeyeceğinin göstergelerinden bir tanesidir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı alımı ile birlikte önemli bir adım daha atılmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaret kapsamında Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, Milletvekili Çakır’a Lisanslı Kuru Kayısı Deposu hakkında bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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