Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga, Akpınar Meydanı Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.Ş. tarafından silahla açılan ateş sonucu Y.S. (25) göğsünden vurularak yaralandı. Yaralı şahsa 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, şüpheli şahıs olay yerinde kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da feci ölüm
YEREL HABERLER Malatya'da feci ölüm
Malatya Büyükşehir’den dönel kavşaklara önem
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den dönel kavşaklara önem
Jandarmadan Covid 19 uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan Covid 19 uygulaması
KPSS sınavında gürültü denetimi yapılacak
YEREL HABERLER KPSS sınavında gürültü denetimi yapılacak
Doğanşehir’de Covid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de Covid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
Arguvan’da sınav için pandemi önlemi alındı
YEREL HABERLER Arguvan’da sınav için pandemi önlemi alındı
Doğanşehir spor salonu tamamlandı
YEREL HABERLER Doğanşehir spor salonu tamamlandı
Yeşilyurt’un zenginlikleri sinema filmi ile tanıtılıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un zenginlikleri sinema filmi ile ...
Güder’den hizmet bilinci vurgusu
YEREL HABERLER Güder’den hizmet bilinci vurgusu
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor Özcan’dan kayısıda profesyonel döneme geçiş vurgusu
YEREL HABERLER Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını ...
Yeni Malatyaspor'da gelenler ve gidenler
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da gelenler ve gidenler
Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Bolu kampını tamamladı
Karantin'da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile takip ediyor
YEREL HABERLER Karantin'da olan Çınar, çalışmaları telekonferans ile ...
Keneviri korumak için iki pitbull köpek beslediler
YEREL HABERLER Keneviri korumak için iki pitbull köpek beslediler
Malatya'da motosiklet yangını korkuttu
YEREL HABERLER Malatya'da motosiklet yangını korkuttu
Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki
YEREL HABERLER Malatya'da düğün kısıtlama kararına tepki
İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri değişti
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri değişti
Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Malatya Kültür Envanteri çalışmalarında sona gelindi
Arslantepe Höyüğü’nde 53 mezar bulundu
YEREL HABERLER Arslantepe Höyüğü’nde 53 mezar bulundu
Malatya'nın Doğu Garajı taşınıyor
YEREL HABERLER Malatya'nın Doğu Garajı taşınıyor
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden birlik beraberlik mesajı
YEREL HABERLER 1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden birlik ...
Malatya Büyükşehir Trafik yeni yerinde
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Trafik yeni yerinde
Malatya’da pide ekmeği 200 gram 1.25 TL
YEREL HABERLER Malatya’da pide ekmeği 200 gram 1.25 TL
Sadıkoğlu, iki il için 5 yıl daha istedi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, iki il için 5 yıl daha istedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X