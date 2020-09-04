Malatya'da pikap refüje çarptı: 1 ölü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Abuzer Altun yönetimindeki 44 EJ 845 plakalı pikap MalatyaHekimhan karayolu 17. kilometresi Getik Çiftliği mevkinde refüje çarptı. Kazada sürücü Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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