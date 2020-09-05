İnönü Üniversitesi’nden uzaktan öğretim anketi

Malatya İnönü Üniversitesi anket düzenleyerek, anket sonucuna göre 20202021 güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerini belirleyecek.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili öğrenciler, bildiğiniz üzere küresel çapta yaşanan Covid19 virüs salgını nedeniyle 20202021 Güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili önlemler alınmaktadır. Eğitim öğretim sürecinin, insan sağlığını önceleyerek ve program kazanımlarını azami düzeyde gerçekleştirecek şekilde planlanabilmesi için karar sürecinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının ve tercihlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki anket siz değerli öğrencilerimizin görüşlerini almak amacıyla geliştirilmiştir” denildi.

Ankete verilecek cevapların süreçteki sorunların tespit edilerek giderilmesi amacıyla kullanılacağının bildirildiği açıklamada, “Anketin hiçbir yerinde kimliğinizle ilgili bir bilgi sorulmamaktadır, dolayısıyla soruları tüm samimiyetinizle cevaplamanızı rica ederiz. Anketi doldurmanız yaklaşık 34 dakika sürecektir. Anket 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar açık olacaktır. İlginiz için teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

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