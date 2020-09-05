Sadıkoğlu’ndan teşvik belgesi çağrısı

Malatya’nın 6. bölge teşviklerinden faydalanmaya devam etmesi için detaylı bir dosya hazırlayarak sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da imalat sanayinde yapılacak yatırımların komisyon kararı ile uygun bulunması durumunda 6. Bölge desteklerinden ve enerji desteğinden faydalanmaya devam edeceğini belirtip, bu alanda yatırımı olan veya yatırım yapmayı planlayan iş insanlarına teşvik belgesi çağrısı yaptı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla teşvik sisteminde bazı düzenlemeler yapıldığını ifade edip, Malatya’nın 6. bölgeden 4. bölgeye düştüğünü söyledi.

“Gündemimizin merkezine aldık"

Kararın tüm detaylarını, ekleri ve atıfta bulunulan tüm maddelerini inceleyerek, yeni yasanın ilimize olumsuz etkilerini ortaya koyan bir dosya hazırladıklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Bu dosyayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, 6 Malatya milletvekilimizin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na gönderdik. Sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

İmalat sanayi yatırımcılarına teşvik belgesi önerisi

Malatya’da imalat sanayinde yapılacak yatırımların komisyon kararı ile uygun bulunması durumunda 6. Bölge desteklerinden ve enerji desteğinden faydalanmaya devam edeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, bu alanda yatırımı olan veya yatırım yapmayı planlayan iş insanlarına şu çağrıyı yaptı:

"2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında hali hazırda ilimizin tüm ilçelerinde imalat sanayinde yapılacak yatırımlar komisyon kararı ile uygun bulunması durumunda 6. Bölge desteklerinden ve enerji desteğinden yararlanabilmektedir. Karar 1 Ocak 2021 itibariyle sonra erecektir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınan yatırım teşvik belgeleri 10 yıl boyunca 6. bölge desteklerinden tümüyle yararlanabilecektir. Bu noktada tüm yatırımcılarımızın bu süre zarfında yatırım teşvik belgesi müracaatlarını yapmasını öneriyoruz.”

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