Malatya Büyükşehir’den cadde ve bulvarlara isimlik

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde cadde bulvar ve kavşaklara hayat ağacı figürlü isimlikler yapılıyor. Adres bulmada kolaylık sağlayan isimlikler, görsel olarak da estetik görünüm sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, cadde kavşak ve bulvar isimlerini büyük tabelalara işlediklerini kaydetti. İsimliklerin vatandaşlara adres bulma kolaylığını sağladığını belirten Özer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda insanımızın erişim ve ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, üzerinde bulunduğu yerin adını işlediğimiz hayat ağacı motifli isimlikleri, cadde bulvar ve kavşakların uygun alanlarına yerleştiriyoruz. Bu çalışmamız, adres bulma kolaylığı sağladığı gibi şehrimize estetik olarak da güzel bir görünüm sağlıyor” dedi.

Özer, yapılan çalışma kapsamında cadde bulvar ve kavşaklardan oluşan toplam 55 yere isimliklerin yerleştirildiğini, kısa süre içerisinde 8 adet daha isimliğin montajını gerçekleştireceklerini açıkladı.

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