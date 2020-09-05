Malatya'da akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki akraba aile arasında yine tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.G. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda kalbine isabet alan Abdullah A. (27) kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi K.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.