Malatya'da 1 mahalle karantina altına alındı

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Malatya’da bir mahalle yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Arapgir ilçesi Şağıluşağı Mahallesi'nde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 5 Eylül 2020 tarihi saat 21.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

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