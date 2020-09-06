Milletvekili Tüfenkci’den MTSO’ya ziyaret Tüfenkci, 6. Bölge teşviklerinin sürmesi için girişimlerimiz başladı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde yaptığı açıklamada 6’ıncı bölgeden 4’üncü bölgeye geçen Malatya’nın yeniden 6. Bölge teşviklerinden faydalanması için girişimlere başladıklarını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu, “Bu ziyaret bizim için anlamlı. 6. bölgeden 4’üncü bölgeye alındığımız bu günlerde Malatya’nın sanayi anlamında geriye gideceğinin bilincindeyiz. Bu konuları bu vesile ile istişare edeceğiz. Malatya’nın yeniden 6’ıncı bölge teşviklerine alınması adına girişimlerde bulunacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’da, misafirperverliğinden dolayı Sadıkoğlu ve yönetimine teşekkür ederek Malatya sanayisi için büyük önem taşıyan teşvik konusunu masaya yatıracaklarını dile getirdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Sadıkoğlu ve yönetiminin göreve geldiklerinden bu yana iş dünyası için koşturduğunu ve sorunları çözme adına gayret içerisinde olduklarını belirterek teşekkür etti.

Malatya’nın Türkiye için önemli bir şehir olduğunu ifade eden Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Malatya’nın ciddi yatırımlar aldığını söyledi. Malatya’nın her alanda 34 kat büyüdüğünü dile getiren Tüfenkci, 2015 yılından itibaren Malatya’nın 6. bölge teşvikleri kapsamına alınması ile birçok yatırımın kente kazandırıldığını ifade etti. Malatya’nın sanayisinin artık güçlü bir hale geldiğini dile getiren Tüfenkci, organize sanayi bölgesinde alt yapının da güçlendirilmesi ile yatırımların da artacağını belirtti.

Malatya için kayısının önemine de değinen Tüfenkci, bu kapsamda yapılan yatırımlar ile de Malatya’nın ticaretinin gelişmesi noktasında farklı bir noktaya gittiğini gördüklerini söyledi. Son yapılan teşvik düzenlemesi ile Malatya’nın 4. Bölge teşviklerine geçtiğini anımsatan Tüfenkci, “Bu yılın sonuna kadar Malatya’nın fonksiyonunu değiştirmeyecek ama bunun mutlaka uzatılması lazım. Girişimlerimizi başlattık, vekillerimizle, sivil toplum kuruluşları ile odalarımızla adımlarımızı hep birlikte atacağız. Malatya’nın bu sanayi hamlesinin akamete uğramaması, yarıda kalmaması gerekir.” diye konuştu.

Malatya’nın son dönemlerde kamu yatırımlarında önemli projeleri aldığını da belirten Tüfenkci, “Birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.

Malatya’nın Ocak ayında yaşanan Sivrice depremi sonrası hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini de dile getiren Milletvekili Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın, hükümetinin ortaya koyduğu irade ile başarılı bir sınav verdik. Salgın sürecinde de yine aynı şekilde başarılı bir sınav verdik. Esnafımıza sağlanan kredilerle, KOBİ’lere sağlanan kredilerle esnafın ayakta durmasını ve bu süreci bir nebze olsun rahat geçirmesine verilesi oldu. Bizler el ele verirsek ortak akıl ile çalışırsak Malatya’yı farklı noktalara getirebiliriz” şeklinde konuştu.

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