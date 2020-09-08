Taraftarlardan havaalanı müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri grubu üyeleri Malatya Erhaç Havaalanı’nda göreve başlayan Serdar Akyüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaptığı sosyal aktiviteler ile sadece tribünde değil günlük hayatta da alkışlanacak organizasyonlara imza atan grup üyeleri Erhaç Havaalanı müdürlüğü görevine getirilen Serdar Akyüz’ü ziyaret ederek yeniden görevinde başarılar diledi.

Ziyarette bir açıklama yapan Dernek Başkanı Ender Kaya, “Biz sadece tribünde değil, şehrimizle ilgili her alanda yer alan bir taraftar grubuyuz. Yaptığımız sosyal aktiviteler ile sadece tribünde değil, günlük hayatta da alkış alan birçok organizasyona imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bugün Erhaç Havaalanı’nın yeni müdürü Serdar Akyüz’ü ziyaret ederek yeniden görevinde başarılar diledik. Kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.

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