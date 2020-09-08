Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, AFAD'a göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 13.44'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-08 14:04:09



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