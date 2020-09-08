Malatya’da deprem korkuttu

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Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.44’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem özellikle apartmanların yüksek katlarında daha fazla hissedildi. Bu arada, bugün saat 12.47’de ise Malatya’nın Akçadağ ilçesi merkezli 1,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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