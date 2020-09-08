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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

DHA

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)


ARTÇI DEPREMLER KORKUTTU
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 9 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Büyüklükleri 1.9 ile 4.2 olarak ölçülen ve vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-08 18:43:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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