Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

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ARTÇI DEPREMLER KORKUTTU

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 9 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Büyüklükleri 1.9 ile 4.2 olarak ölçülen ve vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-08 18:43:01



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