Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Arapgir İlçesi Eğnir Mahallesi karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Arapgir İlçesi Eğnir Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 10 Eylül 2020 tarihi saat:10:00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye 14 gün süreyle giriş çıkışlar zaruri durumlar dışında kısıtlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.