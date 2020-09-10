Rektör Karabulut: “Online eğitimde rol model uygulamalar geliştirdik”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin 20202021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitimöğretim yöntemleri ile yürütüleceğini açıklayarak, “Eğitimlerimiz üniversitemizin kendi yazılım ve sistemi üzerinden yürütülecektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 20202021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senato Kararına göre, Tıp, Ziraat, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Battalgazi, Yeşilyurt, Arapgir, Akçadağ, Darende Bekir Ilıcak, Doğanyol Vahap Küçük, Hekimhan Mehmet Emin Sungur ve Kale Meslek Yüksekokullarında 20202021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan eğitimöğretim yöntemleri ile yürütülmesine karar verildiğini söyledi.



Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Uygulama derslerinin Covid19 pandemisi nedeniyle şartlar elverdiği takdirde bahar döneminde yüz yüze yapılması, aksi takdirde online çevrimiçi olarak tamamlanması planlanmaktadır. Uzaktan eğitimler, üniversitemizin kurumsal yazılımı olan sistem üzerinden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Derslerimiz öğrencilerimize eğitimcilerimiz tarafından canlı ve sunumlar eşliğinde verildiği gibi, daha önceden hazırlanmış olan videolar da sisteme yüklenebilmektedir. Öğrencilerimiz de sistem üzerinden derslere aynı anda canlı olarak katılıp, soru sorabilmekte, mesaj atabilmekte, ders esnasında canlı sohbet edebilmektedir. Canlı olarak verilen dersler sistem üzerinden daha sonra da tekrar izlenebilmektedir. Kurumsal yazılım ve sistemi ile Türkiye’de farklı bir uzaktan eğitim modelini uygulayan üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi üzerinde online sanal uygulamalarda bulunuyor“şeklinde konuştu.

“Şimdilik öğrencilerimiz evde kalsın, sağlıklı olsun”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Yeni bir üniversite olmamıza karşın, günümüzün teknik alt yapısı ile imkanlarını kullanma ve bunu öğrencilere ulaştırma konusunda rol model uygulamalara öncülük ediyoruz. Covid19 sürecinde öğrencilerimizi mağdur etmeden kesintisiz eğitim devam edecektir. Yakında birlikte olabilmek için şimdilik öğrencilerimiz evde kalsın, sağlıklı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.