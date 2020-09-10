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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kömüşhan’da asfalt sevinci

İHA

Kömüşhan’da asfalt sevinci

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım ve asfaltlama çalışmaları büyük bir hızla sürdürülüyor. Malatya genelindeki 85 şantiyeyle devam eden çalışmalarla asfaltsız yolun kalmaması hedefleniyor. Büyükşehir Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Yazıhan Kömüşhan’daki çalışmaları yerinde inceledi.
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, açıklamalarda bulundu.
Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert,“Yazıhan Kömüşhan Mahallesi’nde ekiplerimiz sıcak asfalt yapıyor. Yazıhan’da mevcut yollarımızın çok ciddi bakım onarımlarını, ikinci kat asfaltlarını yapıyoruz. Şu anda 100 kilometreye yaklaştık. Yollarımızda aşırı bozulmalar vardı. Ciddi anlamda BSK, sıcak asfalt yaptık. Şu anda Tahtalı ve Çavuş bölgelerinde de ikinci kat yapıyoruz. Ekiplerimizle kısa zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın verdiği talimatları yerine getirerek çalışmaları tamamlayacağız. Asfaltsız yer bırakmayacağız inşallah” dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bahardan bu yana Büyükşehir’le beraber müştereken yürütmüş olduğumuz yol genişletme, yeni ve ikinci kat asfalt çalışmaları için yol açma, yama ekibi ve sıcak asfalt serme ekipleri durmaksızın çalışıyor. Çok güzel çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.
Gıda sanayi ürünlerinin yetişmesinden dolayı Yazıhan’da yol ihtiyacının çok olduğunu anlatan Başkan Öztürk, “Ulaşım konusunda, gıda sanayi ürünlerinin yetişmesinden dolayı yollarımız çok oranda tahrip olmuştu. Özellikle şeker pancarının yetişmesinden dolayı nakliye yapıldığı zaman araçların yoğunluğundan yollar bozulabiliyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Yol Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı ve çalışanlarının gayretleriyle Yazıhan’da bu yıl ciddi bir yol asfalt çalışması yapacağız. Özellikle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere Yol Daire Başkanımıza ve çalışan ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir yolumuz olacak, hayırlı bir trafik akışı olacak. Trafik kazalarından ve vatandaşlarımızın tozdan topraktan kurtulması sağlanacak. Şimdiden teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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